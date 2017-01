Paris si spoglia, il solito vizietto

La provocante Hilton sexy per "GQ Russia"

28/8/2012

Ha fatto la sua fortuna spogliandosi, per non parlare dei sex tape, e adesso che stava per cadere nel dimenticatoio riecco Paris Hilton. La bionda ricca ereditiera riappare in versione hot sulle pagine di "GQ Russia". Davanti all'obiettivo di Ellen von Unwerth ammicca come una vamp. A seno nudo, con i capezzoli coperti dai lunghi capelli, e poi in autoreggenti e giarrettiere, Paris non si smentisce mai.

foto Gq

La 31enne ha realizzato il servizio bollente a Ibiza, dove recentemente è rimasta folgorata da Mario Balotelli. Tanto che le loro foto insieme sono subito finite sul Sun. Ultimamente Paris sembra avere una predilezioni per i personaggi dello showbiz italiano, tanto che sempre sull'isola delle Baleari si è fatta immortalare con Aida Yespica.



Tra jet privati e alberghi super lussuosi (non poteva essere altrimenti per la pronipote del fondatore della catena di hotel Hilton), la modella, cantante, attrice e stilista questa estate è stata avvistata a Miami, San Paolo, Los Angeles e, appunto, in Spagna. Dove ha trovato il tempo anche di fare la dj. Sempre meglio che lavorare.