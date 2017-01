Corona, teneri baci con Giovanna

Al parco divertimenti di Roma c'è anche Carlos e l'ex suocera

28/8/2012

E' un padre premuroso quello che vediamo al parco dei divertimenti di Roma insieme al figlio Carlos. Fabrizio Corona, accompagnato dalla ex suocera Franca e da Giovanna, la riccia misteriosa con cui è stato pizzicato qualche giorno fa in un ristorante romano, torna bambino e si gode una giornata spensierata con questa grande famiglia allargata. Inutile dire che tra il re dei paparazzi e la bella riccia ci sia una straordinaria intesa.

foto Olycom

Fabrizio e Carlos salgono e scendono dalle varie attrazioni senza sosta, ridono, si divertono e si bagnano. Poi con infinita tenerezza Corona asciuga il suo bambino e i due tornano in pista. Al fianco del figlio Corona cambia espressione. Non è più il bello e dannato, ma un amorevole papà pronto a prendersi cura della persona più importante della sua vita.



E al loro fianco, in una giornata di festa, c'è anche la riccia Giovanna. Lei e Fabrizio si scambiano affettuosi baci, per ora ancora casti. Anche il bambino si sente a suo agio con la bella morettina: le parla e la tocca come se si conoscessero da tempo. A sorpresa, insieme a loro, c'è anche la madre di Nina Moric. Tra montagne russe e giochi d'acqua, la signora Franca segue passo passo divertita l'ex genero e il nipote.