"Smorfiosetta" sin da bambina

Francesca Fioretti posta su Twitter le foto da piccola

28/8/2012

Un fiore tra i girasoli. Una "smorfiosetta", come scrive la showgirl sul suo Twitter postando una sua foto da bambina. Bionda, gli occhietti dolci, il sorriso da furbetta, il "Grande Fartello" non era ancora nei pensieri di Francesca Fioretti. Da allora ne ha fatta di strada: prima valletta e poi attrice. Anche se si è fatta notare soprattutto per gli scatti hot, come mamma l'ha fatta.

foto Tgcom24

La prorompente ex gieffina che fece perdere la testa a Ferdi Berisa, dopo i primi passi in tv con "Saturday Night Live" è recentemente sbarcata al cinema con "Poker Generation", il primo film italiano sul poker Texas Hold'em, in cui fa perdere la testa ballando la pole dance.



Ma di acrobazie Francesca negli anni ne ha fatte anche sulle riviste patinate, da "Playboy" a "Fhm Germania", dove ha posato senza veli mostrando al mondo le sue curve perfette. Proprio come da bambina.