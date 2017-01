L'estate sta finendo, ma le star se la spassano

Dalla Canalis alla Barriales: tutte in bikini

28/8/2012

Per le star non è ancora tempo di tornare al lavoro e in questa calda estate continuano a spassarsela fino all'ultimo raggio di sole. Così, ancora in costume, si sollazzano in spiaggia, si tuffano in acque cristalline e si concedono piacevoli cene a base di pesce in compagnia di pochi amici. E' la vacanza senza fine di Elisabetta Canalis, Caterina Balivo, Federica Fontana, Barbara Guerra, Heidi Klum e non solo.

foto Twitter

Dalla Toscana a Miami, da Formentera alla Sardegna toccando la Liguria, il Lazio e la Sicilia. Ecco le mete preferite dalle celebrità che come sempre non perdono occasione di postare le loro foto su Twitter.



Elisabetta Canalis, tornata nella sua terra, si lascia immortalare in tutta la sua bellezza in bikini. In sua compagnia non c'è Steve-O, ma l'amica Lucy. In Sardegna c'è anche l'ex top model Klum che sfoggia un fisico assolutamente perfetto. Laura Barriales in una giornata di vento e mare mosso sfida i cavalloni, mentre Caterina Balivo sceglie le calme acque di Capalbio per indossare un grazioso cappello in paglia, regalo della sorella.



A Miami Barbara Guerra riesce a farsi una solo foto in costume prima che la tempesta si scateni sulla sua testa. Più fortunata è Rosy Dilettuso che si diverte alle Baleari.



Antonella Clerici, in Sicilia, si rilassa a casa di amici. Con i piedi a mollo in piscina scrive sul suo Twitter “Sorridente... felice!!!”. Anche il suo amato cane si rinfresca in vasca. Poi con il compagno Eddy e gli amici, la bella Antonellina si gode una cena a base di pesce.



Se Katia Pedrotti, ex gieffina, si rilassa in famiglia facendo piacevoli passeggiate in montagna, Elena Santarelli si diletta con un barbecue a casa dei suoi genitori, mentre Federica Fontana si gode un romantico tramonto in Liguria. Guendalina Canessa e Melita Toniolo trasmettono tutta la loro carica erotica mostrando le loro curve mozzafiato.