Brutta caduta per Eva Henger

L'attrice finisce con il piede in una buca e va in ospedale

27/8/2012

"Tutta colpa di una buca" scrive Eva Henger su Twitter. E così si interrompono bruscamente le passeggiate estive dell'attrice che, dopo essere caduta, si è provocata delle lesioni al tendine e ai legamenti. Per i suoi followers posta l'immagine della sua gamba fasciata mentre guarda noiosamente la tv. Per fortuna c'è la sua bimba a prendersi cura di lei.

foto Twitter

L'espressione del suo viso la dice lunga mentre viene fotografata fuori dall'ospedale sulla sedia a rotelle. I pantaloni risvoltati e una fasciatura alla gamba sono in primo piano. Alle sue spalle la sua bambina cerca di spingere la mamma affranta.



Così per la Henger basta mare, tuffi e camminate rilassanti. Ora si deve prendere solo un po' di riposo per tornare presto in forma. La sua estate, ben documentata su Twitter, è stata intensa e avrebbe potuto concludersi meglio se non avesse avuto questo piccolo, ma fastidioso incidente.