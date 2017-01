Clery, che passione col toyboy!

La 62enne Corinne presenta il 34enne Angelo: "A letto sa come trasportarmi"

27/8/2012

A 62 anni si è riscoperta di nuovo innamorata. Di un ragazzo più giovane di 28 anni. E se all'inizio Corinne Clery era preoccupata per la differenza d'età, adesso si gode come "un dono dal cielo" la storia con il suo Angelo 34enne. Sposata tre volte, nonna di due nipotine, l'attrice racconta a "DiPiù" che il giovanotto ha saputo conquistarla: "Mi fa sentire desiderata". E il sesso? "Io sono pigra, ma mi trasporta con la sua passione".

foto Di Più

Si sono conosciuti a un aperitivo e da un anno e mezzo convivono: "Mi sono accorta degli occhi fissi e penetranti su di me, non mi mollava con lo sguardo. Poi lui si è avvicinato e mi ha chiesto il numero. Ed eccoci ancora qui".



Certo, la prima volta insieme, Corinne ha provato un po' di imbarazzo: "Era la notte di Capodanno, dopo quindici anni con Beppe (Ercole, scomparso nel 2010, ndr) ho pensato 'come faccio a farmi mettere le mani addosso da un altro?'.. poi l'ho visto talmente bello e l'imbarazzo è scomparso".



Un trasporto fisico in cui la Clery si lascia guidare: "Lui mi piace tantissimo, ma lo confesso, io non ho mai voglia. Sono più pigra, però Angelo è così carino, pulito, passionale, mi trasporta. Mi guarda e mi fa sentire attraente, desiderata".