Katie Holmes spende 15mila dollari in lingerie

A New York compra anche 15 paia di scarpe

27/8/2012

Dopo il divorzio da Tom Criuse, l'attrice Katie Holmes ha deciso di riprendere in mano la sua vita in grande stile. Shopping sfrenato a New York per rimettere a nuovo il suo look e dimostrare che oltre ad essere una bella donna è anche molto sicura di sé. La protagonista di Dawson's Creek ha speso ben 15 mila dollari in lingerie e biancheria intima. Poi è passata alle scarpe. Le armi giuste per tornare a sedurre.

foto LaPresse

Dopo cinque anni di matrimonio e una bambina di sei, la Holmes si è dedicata allo shopping per scaricare le tensioni e lo stress accumulati in questi ultimi tempi di crisi con il divo di Hollywood. Ma ora che è stata messa la parola fine al loro sempre discusso matrimonio l'attrice si è data dei nuovi obiettivi.



Al National enquirer una fonte avrebbe spiegato che "per Katie è stato un lussuoso shopping post-separazione. Ha fatto una pazzia, spendendo da sola quasi 15mila dollari in lingerie sexy". Ma le spese folli della Holmes sono proseguite in un negozio di scarpe dove ne ha comprate ben 15 paia, tutte di Christian Louboutin. "E' andata da Barneys di New York per rifarsi il guardaroba con abiti da cocktail da indossare a eventi, audizioni e incontri".



Si vocifera che si sia consultata anche con diversi life coach per intraprendere una nuova direzione di vita e scegliere il suo nuovo look. "Vuole dimostrare al mondo chi è veramente: una donna bella e sicura di sé, capace di bilanciare il talento di essere una madre single avviata in una brillante carriera", ha aggiunto la fonte "ed è disposta a sborsare un sacco di soldi per recuperare il suo aspetto e la sua personalità, e rilanciare così la sua carriera".