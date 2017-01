Irina, un corpo senza confini

La Shayk testimonial della nuova campagna di intimo per la cinese "La Clover"

27/8/2012

Irina Shayk senza confini. La top model russa, nota anche per essere la compagna del calciatore Cristiano Ronaldo, è la nuova protagonista della campagna autunnale per la marca cinese di biancheria intima, "La Clover". Irina, ammirata quest'anno anche nello speciale costumi di "Sports Illustrated", mette in mostra un fisico da far girare la testa, perfetto per esaltare i completini indossati.

foto Dal Web

Con i suoi 26 anni la Shayk sembra avere poche concorrenti nel suo campo. Fattasi spazio poco a poco e raggiunta la definitiva celebrità anche in virtù di un fidanzato ultra famoso (che non guasta mai), quando si tratta di posare il meno vestita possibile, ha poche rivali.



Poco vestita ma non oltre. Infatti il nudo non appartiene all'universo di Irina, al punto che ha declinato più volte le offerte di "Playboy" per posare al naturale. "Non lo farei mai. Ok, sono una modella di lingerie - ha spiegato lei -, ma ho una certa classe. 'Plyboy' mi ha offerto veramente tanti soldi l'anno scorso ma la mia risposta è sempre stata: 'Non se ne parla nemmeno'".