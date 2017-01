Wags, bellezze di Serie A

Dalla Satta alla Blasi, ecco le sexy tifose

27/8/2012

E' ricominciato il campionato di serie A e mentre i calciatori si dribblano in campo, le loro compagne si sfidano a colpi di bellezza sugli spalti. Se agli Europei erano state messe in panchina Ilary Blasi, Melissa Satta, Federica Nargi e Michela Quattrociocche ora tornano prepotentemente alla ribalta con i loro fisici scolpiti e abbronzati dopo un'estate di mare, sole e amore.

foto Olycom

Nonostante le abbiamo viste ai recenti Europei, anche Carolina Marcialis, Cristina De Pin, Eleonora Abbagnato, Sarah Felberbaum e Alena Seredova rispondono puntuali all'appello della Serie A.



Si spostano silenziosamente da una città all'altra per seguire il compagno calciatore e ogni domenica allo stadio le ritroviamo in tribuna da sole o circondate dai pargoli per sostenere, più che la squadra, il proprio marito. Anche se nel caso della Marcialis il passo è stato breve: per seguire Antonio Cassano ha dovuto solo cambiare curva (dal Milan all'Inter).



Le wags sono belle e simpatiche, non fare paragoni è impossibile. Ce n'è per tutti i gusti, dalla rossa Sarah, compagna di Daniele De Rossi, alle bionde mogli di Francesco Totti e Federico Balzaretti, senza dimenticare le more ex Veline, Nargi e Satta (compagne dei fuoriclasse Alessandro Matri e Kevin Prince Boateng).



