Gb, il principe Harry si cancella da Facebook

E la fidanzata (umiliata per le foto) lo scarica

Il secondogenito di Carlo e Diana ha tolto l'account dopo gli scatti hot di Las Vegas. E sui tabloid inglesi arriva la notizia che Cressida Bonas si sarebbe infuriata

26/8/2012

Le foto del festino con un'altra, in una stanza d'albergo a Las Vegas, proprio non le ha digerite. E come una qualsiasi fidanzata ferita lo ha scaricato. La bionda ereditiera ed aspirante attrice Cressida Bonas, secondo il "Mail on line", infatti, avrebbe rotto con il principe Harry perché "infuriata ed umiliata". Intanto il secondogenito di Carlo lascia Facebook e così hanno fatto gli amici protagonisti con lui delle scorribande.

foto TMZ

Secondo il Mail on Sunday, Harry è "terrorizzato" all'idea che altre foto di Las Vegas possano emergere sul web e dopo che scatti di feste ancora più selvagge, stavolta nell'isola privata di Richard Branson nell'arcipelago delle Vergini, sono emerse sul Daily Telegraph.



Le foto erano state "postate" in precedenza sulle pagine Facebook dei compagni di viaggio del principe Tom "Skippy" Iskip e Arthur Landon. Harry era su Facebook da tempo con circa 400 "amici" e aveva aggiornato la sua pagina per l'ultima volta la scorsa settimana.



Anche la fidanzata molla Harry: "Sono umiliata"

Ma le cattive notizie per il principe Harry non finiscono: è stato anche piantato in asso dalla fidanzata Cressida Bonas che si è sentita "umiliata" per le foto nude. Lo riporta il 'Mail on line'. E poi, secondo il Sunday Mirror, per il principino ci sono altri guai in vista: l'agenzia americana Bad Girlz ha preannunciato che una delle ragazze della festa tutta pepe è pronta a presentarsi alla tv americana, a giorni. La giovane, habituée delle feste movimentate di Las Vegas, sarebbe pronta a sottoporsi alla macchina della verità per provare l'autenticità di quanto ha da dire.