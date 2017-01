Kate Moss, vento in poppa

La top model sfoggia un topless da urlo su una barca a Saint Tropez

24/8/2012

La Costa Azzurra è la sua meta preferita, e non passa estate senza che Kate Moss regali un topless. Trasgressiva, seducente e provocante si conferma l'icona della moda. A 38 anni è ancora lei la più gettonata nel mondo del fashion. Così eccola sullo yacht del businessman Jean Ives Le Fur (ex di Stephanie di Monaco) al largo di Saint Tropez sfoggiare un bikini mozzafiato, con il seno al vento. Quasi a rivendicare il suo trono. Da vera Dea.

foto Olycom

Dopo l'ultima apparizione alle Olimpiadi di Londra in cui insieme alla collega Naomi Campbell ha preso parte alla cerimonia di chiusura, Kate si gode il meritato riposo con le amiche (tutte seminude come lei).



Il fisico è statuario, da passerella, come si addice a una vera modella. Posare senza veli è ciò che sa fare meglio. Che si tratti di uno shooting o di una gita in barca. Il topless, poi, al mare è quasi d'obbligo per una come Kate che non indossa mai il reggiseno.