Sharon Stone resta in reggiseno

L'attrice sul set senza camicetta

24/8/2012

Atmosfera surriscaldata sul set di "What about love" a Bucarest. La sexy Sharon Stone, protagonista del film mette in scena uno strip alla Basic Instinct, si toglie la camicetta e resta in reggiseno nero. Sensuale e intrigante.

foto Olycom

La sua love story con il toyboy Martin Mica, modello argentino super sexy di 27 anni più giovane di lei, procede a gonfie vele e Sharon Stone sembra più bella che mai. L'amore l'ha resa ancora più affascinante e lo strip da copione, sul set del film "What about love" a Bucarest, mette in risalto tutta la sua sensualità senza tempo.



In reggiseno l'attrice mette in azione quelle arme di seduzione, che solo lei e poche altre divine del grande schermo sanno usare con tanta maestria. Un'over 50 da standing ovation.