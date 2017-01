Cecilia e Seba sfogliano il libro cult dell'estate

Intanto Belen e Stefano si rilassano alla Spa

24/8/2012

Non si staccano un giorno l'uno dall'altro. Insieme come ospiti alla Capannina e poi in un resort di lusso in Toscana. Belen e Stefano De Martino sono cotti a puntino e continuano la loro estate. Intanto Cecilia Rodriguez, ricompare a fianco del suo Sebastian, il fidanzato argentino, dissipando ogni rumor di crisi di coppia.

ulla sua pagina Facebook Belen posta due nuovi scatti dalla Toscana. Lei e Stefano in accappatoio, dopo una sessione di sauna e massaggi presumibilmente, e poi a cena. "Grazie a Fonteverde Tuscan resort & spa!, soggiorno meraviglioso, a parte la dieta!, durante la vacanza ho mangiato veramente troppo!!!! adesso è ok! si torna al lavoro! si lo so! era ora! una bacio a tutti!", dice la showgirl argentina, che sembra pronta ad affrontare il caldo autunno che l'aspetta.



Cecilia intanto, che ha fatto pace con la sorella dopo le divergenze scoppiate a causa della farfallina e degli spot girati da Cecilia, è stata paparazzata con Sebastian all'aeroporto di Fiumicino. Qualche mese fa l'avvocato argentino era tornato a casa, mentre lei è rimasta in Italia e si era parlato di crisi. Quest'estate però è ricomparso a fianco della piccola Rodriguez, dissipando ogni voce di crisi di coppia. E mentre i due sfogliano una rivista alle loro spalle campeggia il libro best seller dell'estate "Cinquanta sfumature di grigio"... che stiano cercando ispirazione per un incontro amoroso trasgressivo?