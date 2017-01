Bar Refaeli ha una storia con Dani Alves

La love story tra la modella e il calciatore dura da 4 mesi

24/8/2012

Calciatori e modelle, il binomio è ormai rodato da tempo e stavolta tocca a Bar Refaeli, che come Shakira, ha puntato al Barcellona. Sembra che la splendida top israeliana si veda da quattro mesi con Dani Alves, calciatore brasiliano del Barca.

foto Twitter

La relazione non è stata ufficializzata, ma la bella modella, ex di Leonardo di Caprio e tra le più popolari e pagate del mondo, sia stata vista frequentemente nella città catalana e in più di un occasione uscire da alberghi di lusso. La relazione, stando alla rivista Lecturas, andrebbe avanti da quattro mesi. A gennaio i paparazzi avevano pizzicato Bar in tribuna al Camp Nou.



All'epoca e i gossip erano subito partiti all'attacco, si ipotizzava un possibile flirt con Cesc Fabregas o addirittura Gerard Piqué. La sua attenzione invece era tutta per il fortissimo terzino destro brasiliano. Dani Alves è separato dallo scorso anno, quando ha rotto con la moglie Dinorah Santana, dalla quale ha avuto due figli.