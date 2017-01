Corona all'attacco con una bella riccia

A Roma in dolce compagnia dimentica Nicole Minetti

24/8/2012

Il pranzo con una bella riccia mette di buon umore Corona. In un ristorante romano i due trascorrono qualche ora insieme e pare proprio che Fabrizio sia particolarmente in forma visto che la misteriosa ragazza ride di gusto con lui. Concluso il piacevole incontro i due si salutano con gli scontati baci e abbracci, poi ognuno va per la sua strada. Anche se sappiamo che Corona è il mago del “ci rivediamo dietro l'angolo”, proprio come fece la Nile.

foto Olycom

Fresco di rottura con la consigliera regionale Nicole Minetti, Fabrizio non ci ha messo molto a farsi pizzicare con una bella morettina dal viso solare. I due sembra abbiano molte cose da dirsi e quasi non toccano cibo. Poi ridono e continuano con i loro discorsi. Che Corona le stia raccontando le sue peripezie estive su e giù per l'Italia? O magari si sforza di fare il brillante per non dover pensare ai guai giudiziari che lo attanagliano. Di certo il "bello e dannato" sembra non avere nostalgia della formosa Nicole con cui, fino a qualche settimana fa, ha vissuto una breve e mediatica storia d'amore.



Ad ora tutto ciò che possiamo fare è tenere a mente il viso della “bella in arancione” e aspettare la prossima mossa "sentimentale" di Corona, che, siamo certi, non si farà attendere a lungo.