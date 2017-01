Il Sun non si attiene al "basso profilo"

Pubblicate le foto del principe Harry nudo

24/8/2012

Harry è tornato a casa, si è rifugiato a Corte e adesso se la deve vedere con nonna Elisabetta e con papà Carlo. Che sono molto arrabbiati e che hanno ordinato severamente di mantenere un basso profilo sulla vicenda delle foto in cui il principe appare nudo. Ma il Sun sfida la Casa Reale e pubblica le foto.

foto TMZ

Prima quelle "scherzose", una versione ritoccata dell'istantanea incriminata dove, grazie a un montaggio, al posto del principino di Galles, è immortalato un giornalista in identica posa discinta. Poi quelle vere. "Il Sun pubblica le foto del principe Harry nudo che ai nostri lettori è stato impedito di vedere stampate", si legge in un comunicato diffuso dalla quotidiano di Rupert Murdoch. Il pasticciaccio è completo.



Nessun giornale del Regno Unito aveva pubblicato le foto finora. Neil Wallis, ex vicedirettore del defunto tabloid del News of the World, ha parlato di un 'effetto anti-Murdoch' sui media. Lo scandalo delle intercettazioni e la conseguente commissione di inchiesta affidata al giudice Leveson, che minaccia di imporre severe regole alla stampa, hanno "castrato" i giornali e scoraggiato anche i direttori delle testate più spregiudicate dalla tentazione di sbattere il principe nudo in prima pagina.



Il Sun però si è chiamato fuori e ha lanciato la sua sfida. Adesso si teme il peggio. Il problema non sono solo le due foto che Tmz avrebbe pagato diecimila sterline a una delle ragazze invitate da Harry nella sua suite del Wynn. La Royal Family, che ieri ha mobilitato gli avvocati per ottenere dalla Press Complaints Commission il rispetto della privacy del principe, teme una alluvione di immagini, visto che alla festa dello 'strip biliardo' c'erano molte ragazze che scattavano forsennatamente col cellulare. E anche le guardie del corpo del principe sono nei guai per non aver "vegliato" sul Harry nella città della perdizione, non aver impedito che si cacciasse nei guai e non aver sequestrato i telefonini incriminati. Insomma un vero e proprio putiferio mediatico e non, a pochi giorni dalla fine dei Giochi Olimpici nella capitale britannica. Il principino potrebbe uscirne se non nudo... in braghe di tela.