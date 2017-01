Vanity Fair incorona Lapo: è il più elegante di tutti

Tom Ford, Roger Federer e il principe Felipe di Borbone si facciano da parte

23/8/2012

In quanto a stile non c'è confronto: Lapo Elkann la vince su tutti. A confermare il rampollo di casa Fiat come l'uomo meglio vestito è la versione iberica della rivista Vanity Fair. Il bel Lapo avrebbe "messo al tappeto" persino il guru della moda Tom Ford nonché il campione Roger Federer e il principe Felipe di Borbone. Lapo insomma torna a vincere nella categoria maschile dell'attesissima lista delle celebrità più eleganti e meglio vestite del Globo.

foto Olycom



Quello rilasciato da Vanity Fair Spagna è solo l'ultimo di una lunga lista di riconoscimenti per il bel Lapo. Nel 2007 Vogue America lo aveva eletto come l'uomo più elegante del pianeta e Vanity Fair US nel 2009 lo inseriva nella "Hall of Fame" dei "Best Dressed Men". Non dovrebbe stupire, ma solo far piacere al Bel Paese, se ora l'edizione spagnola del rinomato magazine non può far altro se non riconoscere indiscutibilmente il fascino che da sempre contraddistingue l'erede di casa Agnelli.



"Lapo torna a vincere nella categoria maschile dell'attesissima lista delle celebrità più eleganti e meglio vestite del Globo. Il dandy italiano conquista per il suo stile ribelle, superando lo stilista Tom Ford, sempre impeccabile, e il numero uno del tennis Roger Federer, capace di colpire la palla senza spettinarsi" si legge nella rivista.