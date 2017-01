Siparietti hot delle vip al mare

Rusic solleva gli slip e dà spettacolo

25/8/2012

Federica Pellegrini, nonostante lo scarso risultato alle Olimpiadi, ritrova il sorriso con le sue amiche sulla spiaggia di Jesolo, intanto Caterina e Valentina, ex Gf12, si sfidano a colpi di topless. Michelle Hunziker, all'isola d'Elba si tuffa in un mare di passione con il suo Tomaso Trussardi dopo la brutta caduta in Germania e Rita Rusic regala un siparietto davvero hot sollevando un po' troppo le mutandine del suo costume. Invece Francesca Fioretti a Ischia si diverte con il materassino delle Winx.

foto Facebook

Federica, staffetta a Jesolo



Fioretti, al mare con le Winx torna bambina



A Miami Rita Rusic mostra le sue parti intime



Siviero-Marconi, décolleté a confronto



Michelle, baci e palpatine in mare



