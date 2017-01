Harry, la Famiglia Reale censura le foto scandalo

Ma il Sun sbeffeggia il principino e pubblica gli scatti ritoccati

23/8/2012

Mentre la Famiglia Reale, contro la protesta dei sudditi, ha lottato affinché nel Regno Unito non venissero pubblicate le immagini di Harry nudo, il Sun ha riprodotto in prima pagina una versione ritoccata della stessa istantanea dove, grazie a un montaggio, al posto del principino di Galles, è immortalato un giornalista in identica posa discinta.

foto TMZ

Dopo la denuncia per violazione della privacy presentata alla Press Complaint Commission da Clarence House, residenza ufficiale del rampollo di Carlo d'Inghilterra, i giornali avrebbero rischiato multe salatissime, se non addirittura peggio.



Le foto diffuse dal sito americano Tmz che immortalano Harry mentre gioca a "strip-biliardo" con alcuni amici e non ancora apparse integralmente sui tabloid inglesi, secondo la Corte rappresenterebbero una violazione della privacy, perché scattate in un luogo privato e senza il consenso del principe.



I tabloid, pur aderendo alla diffida della Famiglia Reale, non si sono lasciati sfuggire l'occasione per qualche titolo salace sul secondogenito di Carlo e Diana.

Il Sun, primo tra tutti, non ha rinunciato a sbeffeggiare l'accaduto facendo posare uno dei suoi giornalisti che somiglia al principino quasi come due gocce d'acqua nella stessa posa senza veli in cui Harry copre con le mani i "gioielli della Corona". "Sembra esattamente Harry nella posa che ha scioccato il mondo ma non è", ha commentato il tabloid del gruppo Murdoch spiegando che ad essere immortalato nudo con una ragazza altrettanto nuda alle spalle è il dipendente del Sun Harry Miller che ha accettato di farsi fotografare dopo che "St. James Palace ci ha chiesto di non usare la vera foto".