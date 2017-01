Su Twitter l'album di fine stagione delle vip

Canessa a cavallo e Ribas sulla balena Clotilda

23/8/2012

L'estate volge al termine ma le belle dello showbiz continuano a postare scatti dalle vacanze su Twitter. Mentre la Canessa con la figlia si gode una passeggiata a cavallo, Francesca Fioretti trascorre gli ultimi giorni di relax a Napoli con le amiche. Intanto Ana Laura Ribas si diverte in piscina e Rosy Dilettuso si scatena ad una festa.

foto Twitter



Tra mare, viaggi, flirt e vacanze in famiglia, le star nostrane si stanno preparando a rientrare a casa per rimettersi in linea con la quotidianità cittadina. Ad attenderle tanti progetti e nuove avventure. Ma in questi ultimi giorni di relax continuano a darci loro notizie tramite i social network.



C'è chi si sollazza al mare come Cristina Chiabotto, Francesca Fioretti, l'ex Pupa Silvia Abbate e Cecilia Capriotti, a Rimini con la famiglia. Ana Laura Ribas preferisce rinfrescarsi in piscina sul dorso della sua balenottera Clotilda, mentre Guendalina Canessa si concede una gita a cavallo con una mise molto sexy. Federica Nargi, senza il suo bel Matri ride e scherza con le amiche.