Valerie-Carlà, confronto in bikini

Gli scatti al mare della Trierweiler

23/8/2012

Quelle foto in bikini non le sono andate giù, perché Valérie Trierweiler, compagna del presidente francese François Hollande, non è come Carla Bruni. A lei di mostrarsi in pubblico non piace proprio. Specie se c'è di mezzo l'ombelico. E con l'ex première dame il confronto è inevitabile, proprio sul fronte due pezzi.

foto Oggi

In realtà si è trattato di qualche scatto rubato in Costa Azzurra, al forte di Brégançon, residenza estiva delle coppie presidenziali. Valérie in bikini nero, casto e composto. Lei non ha gradito e ha costruito un vero e proprio caso. Oggi pubblica le foto, sottolinea i "difetti" normali della attuale première dame, 47 anni e tre figli alle spalle: forme generose, un po' di cellulite, come una donna "normale" insomma. Poi affianca uno scatto dell'ex signora dell'Eliseo datata 2007.



Anche Carla Bruni indossa un bikini nero. Forma splendente, curve da modella, ombelico in bella mostra e nessuna obiezione ad essere fotografata. Insomma non tutte le première dame escono con lo stesso buco (quello dell'ombelico s'intende) allo scoperto, ma certo tutte le first lady sanno far parlare di sé, in un modo o nell'altro.