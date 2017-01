Siviero-Marconi, décolleté a confronto

Topless al mare per le ex inquiline del Gf12

23/8/2012

Caterina e Valentina, le due ex inquiline della dodicesima edizione del Grande Fratello, si sfidano a colpi di topless. La prima, in vacanza a Marina di Pietrasanta con il suo Alessio, passeggia sul bagnasciuga mostrando con naturalezza il minuscolo seno, mentre la “regina della mortadella”, a Viareggio, sfoggia un décolleté che la rende più sexy di come l'abbiamo vista nella Casa.

foto Visto

E' tornata la passione tra Caterina e Lo Passo che, dopo una vacanza in Calabria si sono trasferiti in Toscana per trascorrere ancora qualche giorno al mare. I due, superata la crisi, sono ormai inseparabili. Si concedono baci e abbracci davanti ai bagnanti senza il minimo imbarazzo. Lui, come dimostrano le immagini di Visto la guarda con amore, lei si lascia ammirare mentre cammina in acqua indossando un micro slip bianco che le copre appena le natiche. Non è la prima volta che Caterina si mostra a seno nudo, ma dopo aver scoperto che il suo fidanzato è particolarmente geloso ci chiediamo se continuerà a farlo.



Altra questione è quella di Valentina Marconi, la salumiera della Casa. Mentre racconta al settimanale delle sue due notti di fuoco con Fabrizio Conti, si lascia immortalare in topless in un lido di Viareggio. Fisico asciutto, fiore tra i capelli e mutandine fluo sono tutto ciò che indossa. Il décolleté, proporzionato al resto del corpo, la rende più seducente, tanto da far dimenticare la sua goffaggine nel reality.