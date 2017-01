La Galanti e il suo Arnaud integralmente nudi

Avvinghiati bruciano di passione

23/8/2012

Di nudi integrali e topless Claudia Galanti è una habitué. La sexy showgirl paraguayana non ha mai esitato a mostrarsi senza veli, e gli scatti di Novella 2000, a tre mesi dal suo secondo parto, ne sono la conferma. Ecco l'ex naufraga come mamma l'ha fatta, in splendida forma nonostante abbia da poco partorito, insieme al compagno il miliardario francese Arnaud Mimran, nudo anche lui. I due sembrano molto impegnati... in faccende amorose.

foto Novella 2000

Alla piena luce del sole Claudia e il compagno perdono letteralmente i freni nel dehors della loro villa. Un siparietto a luci rosse di tutto rispetto. Nudi si avvinghiano l'uno all'altro e pare mettano alla prova le loro conoscenze sulle posizioni del kamasutra. Solo un mese fa la showgirl aveva sfoggiato il suo topless in barca a Capri, mostrando la sua perfetta forma ritrovata dopo il parto.



Adesso però Claudia osa di più. Solo per Arnau però, l'immobiliarista francese appassionato di poker e suo compagno da quasi due anni, al quale ha già dato ben due figli. Lui non le resiste e parte all'attacco. Poi la Galanti si riveste, coprendo le nudità con una casacca, lui resta nudo e soddisfatto.