La Kostner in visita da Schwazer

L'ultimo abbraccio e poi Carolina va via, da sola

23/8/2012

Ha trascorso con lui un ultimo giorno prima di salire in auto e andare via. Un ultimo abbraccio e Carolina Kostner ha salutato così Alex Schwazer. Gli sguardi tristi, non un gesto di tenerezza, non un attimo di abbandono, come mostrano gli scatti di Oggi. Resteranno separati per un mese, almeno. Poi si vedrà se si tratta di un addio o di un arrivederci.

foto Oggi

"Voglio prendermi una vacanza, trovarmi con gli amici", racconta Carolina e poi tornerà ai suoi impegni, primo fra tutti il 22 settembre come protagonista di "Opera on Ice 2012" a Verona. "Lo ammiro per il suo coraggio... spero che trovi la sua strada e si liberi dei suoi demoni", così l'azzurra del pattinaggio e fidanzata dell'atleta risultato positivo all'epo ed escluso dalle Olimpiadi ha ripetuto in questi giorni a commento di quanto accaduto a Londra. "Gli resterò vicina", ha aggiunto.



Ma le immagini sembrano dire il contrario. Calice di Racines, vicino a Vipiteno, è qui che i due si sono incontrati il 19 agosto, qui dove Alex si è rifugiato nella casa di famiglia. Una tappa al bar, una passeggiata nel prato, lui con il braccio sulla spalla di lei, che gli cinge la vita. Niente baci, niente tenerezze, niente intimità. Quasi due amici, più che due fidanzati. Lontani, freddi, impauriti. Perché i demoni di Alex fanno paura anche a Carolina. E' arrabbiata la pattinatrice, delusa e ferita, per essere stata tradita e ingannata: "Non condivido quello che ha fatto". Eppure non può non ammettere il coraggio che ha avuto nel raccontare a tutti il suo dramma davanti alle telecamere di tutto il mondo: "L'ho visto soffrire tante volte, soprattutto nell'ultimo periodo", dice e non è una attenuante, né una giustificazione. Ma l'Alex che lei ha conosciuto per quattro anni non doveva mentirle così: "Spero tanto che trovi la sua strada", aggiunge e la frase suona come un addio, mentrele immagini di lei che se ne va sembrano il chiaro segno di una more che sta per finire.