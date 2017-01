Scandalo a Las Vegas per il principe Harry

Nudo, mostra i "gioielli della corona"

22/8/2012

Le sorprese del principe Harry in vacanza a Las Vegas sembrano destinate a non finire. Chi pensava che le foto in costume da bagno fossero il massimo di "sbottonatura" che il principino avrebbe offerto, dovrà ricredersi. Il real capitano dell'esercito di Sua Maestà, terzo in linea di successione al trono britannico, è stato infatti immortalato completamente nudo durante una festa decisamente "surriscaldata".

foto Reuters

In una foto Harry appare infatti completamente nudo nel corso di una festa nella sua suite di Las Vegas. In un altro scatto abbraccia una ragazza, anche lei completamente nuda.



Le immagini risalgono a venerdì quando Harry e alcuni amici sarebbero scesi nella hall dell'hotel Wynn che li ospita, dove avrebbero incontrato alcune ragazze per invitarle a partecipare ad una partita di "strip pool" a biliardo. Il gioco prevede che per ogni palla dell'avversario che finisce in buca ci si libera di un capo d'abbigliamento.



Sull'autenticità degli scatti non ci sarebbero dubbi: la conferma arriva infatti direttamente da Clarence House, che non ha potuto che confermare che si tratti davvero di "reali" nudità. I consiglieri di Sua Maestà sono quindi corsi ai ripari chiedendo, se non altro, ai media britannici di non pubblicare le foto.