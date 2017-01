Emma, ultimi sassolini dalle scarpe

La Marrone ancora su Belen e De Martino

22/8/2012

E' una Emma Marrone ancora "al vetriolo" quella che in un'intervista al Corriere Adriatico si è tolta gli ultimi sassolini dalle scarpe su Belen e Stefano De Martino: "Se Stefano fosse stato il fidanzato di una ragazza qualunque, tutto sarebbe stato diverso". E ancora: "C'è chi è artista e chi fa marchette". Intanto la coppia dell'estate è sempre più solida...

foto Facebook

E mentre la showgirl argentina e il ballerino di Amici non si staccano un minuto l'uno dall'altro, ospiti insieme anche a La Capannina pochi giorni fa, e Belen conferma: "Lui è sempre con me e dove vado io", la cantante salentina dimostra di non aver ancora completamente dimenticato il torto subito. "Penso che le persone intelligenti abbiano saputo distinguere tra essere artista e fare marchette. Quel mondo del gossip non mi piace, anche se so che è inevitabile cascarci con la popolarità. Ma mi dà fastidio lo stesso dover ricoprire il ruolo di lei che solleva il polverone: se Stefano fosse stato il fidanzato di una ragazza qualunque, ovviamente tutto sarebbe stato diverso."



L'estate volge al termine intanto, per Belen inizia un autunno pieno di impegni e di grane da risolvere, tra vecchie parcelle da pagare, nuovi video hard in circolazione e denunce da parte dei paparazzi. Per Emma continua il gran successo professionale. In amore però ancora niente di nuovo, una ferita non del tutto rimarginata e qualche veleno ancora da smaltire.