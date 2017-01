"Incidente" sexy per Geri Halliwell

Pantaloni a vita troppo bassa, fondoschiena in vista

22/8/2012

Il look è casual e molto "giovane", la vita dei pantaloni a sigaretta è bassissima e il "siparietto" sexy è dietro l'angolo per Geri Halliwell. La bella Spice Girl sale in auto a Londra e mostra ai paparazzi più di quanto dovrebbe in zona lato B. I pantaloni infatti scendono un po' troppo...

foto LaPresse

Prontamente Geri li tira su, ma lo spettacolino è già andato in scena. La "riga" del fondoschiena ha fatto capolino e i flash sono scattati impietosi. Per fortuna la bionda Spice, che si è esibita alle Olimpiadi con le sue colleghe di band tornando in classifica, non ha nulla da nascondere.



Tutt'altro. Fisico asciutto, curve ben assestate e lato B tonico. Proprio di recente l'ex rossa delle Spice aveva confessato in un’intervista, di essere spesso oggetto di imbarazzo per la figlia Bluebell, nata nel 2006 dalla sua relazione con Sacha Gervasi. La bambina non apprezza molto l'atteggiamento "sbarazzino" e "spice" ovvero pepato della madre quarantenne. Chissà cosa penserà di queste foto?