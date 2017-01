Aldo Montano: "Non mi sposo"

Il campione di scherma a nudo su "Vanity" con Antonella Mosetti

22/8/2012

Posa nudo insieme alla sua fidanzata (da sei anni) Antonella Mosetti per Vanity Fair e dice: "Non mi sposo, preferisco convivere nel peccato". Aldo Montano si racconta e di ritorno da Londra (un bronzo nella gara a squadre) getta un po' di fumo su Federica Pellegrini: "L'unica un po' stronzetta era lei...".

foto Vanity Fair

Montano aggiunge: "Se incontri uno con la tuta del tuo Paese è normale salutarsi, lei invece tirava dritto". Ma Londra è ormai acqua passata. E il campione di scherma torna a parlare di sé, attacca il matrimonio, che definisce "solo un contratto, nessuna garanzia di durata di un rapporto", ma vorrebbe avere un figlio: "Io sarei pronto", dice. Ad averne in realtà lui e la Mosetti ci hanno anche già provato, ma quattro anni fa Antonella, già madre di Asia, 16 anni, avuta da una precedente relazione, ha perso il bimbo, che aveva in grembo e adesso ha paura: "Questa cosa mi ha bloccata. Oggi mi chiedo: e se succedesse di nuovo? Non so se lo potrei sopportare".



Lei e Aldo però hanno superato il brutto momento e ora sembrano più uniti che mai. Negli scatti di Vanity posano senza veli, ammiccanti e maliziosi, i tatuaggi in vista (compresa la scritta bionda sui capelli con cui si è presentato a Londra) , gli sguardi innamorati. Aldo ha avuto tante donne? Antonella non ha un attimo di esitazione: "Mosca, Budapest, Praga. Bianche gialle, nere. Tutte se le è fatte. Un maiale". Poi però ha scelto lei e da sei anni la loro relazione va a gonfie vele. “Gli piacciono le donne in carriera e le tardone”, dice lei, che di anni ne ha 4 più di lui.