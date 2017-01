Michelle, baci e palpatine in mare

Con Tomaso è passione all'isola d'Elba

22/8/2012

Dopo gli attimi di paura causati da un brutto incidente durante le riprese di un programma per la tv tedesca, Michelle Hunziker torna in Italia per farsi coccolare amorevolmente da Tomaso Trussardi. In costume, nelle acque cristalline dell'isola d'Elba, come due veri piccioncini, ne approfittano per scambiarsi baci e abbracci. E Tomaso allunga la mano per una fugace palpatina sul lato B della showgirl.

foto Chi

Sono in vacanza con le rispettive famiglie, ma non per questo sono disposti a rinunciare ad attimi di passione. Come dimostrano le immagini di Chi, in mare, dopo un bacio sulle labbra lei passa al collo di Tomaso e lui ricambia sfiorando il piatto ventre di Michelle con le sue labbra. Poi la coppia, sorridente, esce dall'acqua mano nella mano. La Hunziker, oltre ad essere in ottima forma, è raggiante.



Anche a bordo dello yacht prosegue il feeling tra i due. I baci si sprecano e una mano di Trussardi si appoggia sul lato B di Michelle. Del resto è impossibile resistere a un sedere tanto perfetto.



Poi i due si dedicano ai figli di amici. Premurosi e affettuosi li tengono tra le braccia, dispensano carezze e li intrattengono con dei racconti. L'idea di formare una famiglia non è più una novità. Michelle, innamorata pazza del suo compagno, si augura di formare presto una famiglia con Tomaso, l'umico uomo che dopo Eros è riuscito a donarle la vera felicità.