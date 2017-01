Minetti: "Corona voleva usarmi"

La consigliera regionale si confessa a Diva e Donna

21/8/2012

Non sono passati nemmeno due mesi e la storia d'amore tra Nicole Minetti e Fabrizio Corona è già al capolinea. E' proprio la consigliera regionale a rivelarlo a Diva e Donna: "E' finita perché ho capito che voleva usarmi. E' stata un'avventura: è estate e sono single. Ho voglia di divertirmi. Mica ci si deve fidanzare con tutti. Il giorno che mi innamorerò metterò la testa a posto".

foto Diva e Donna

A Rimini l'ultimo bacio, documentato sempre dal settimanale. Poi a Ferragosto, in Sardegna, le loro strade si sono divise. La Minetti confessa che è rimasta molto delusa quando ha scoperto che sono stati Corona e i suoi fotografi a organizzare i servizi fotografici che hanno documentato il flirt.



Fabrizio, dal canto suo ammette al settimanale: "Con Nicole dovevamo andare in vacanza insieme, ma sono stato per i fatti miei: ho fatto feste in casa e non l'ho invitata", e poi precisa che "non è stata una montatura, ma non voglio fidanzarmi. Ora non posso avere una storia fissa, ho troppi problemi".