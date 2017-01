Il principe Harry in incognito a Las Vegas

In bermuda e cappello di paglia a un party in piscina

21/8/2012

Las Vegas, un party in piscina, drinks, belle ragazze in bikini e ... il principe Harry. Per la seconda volta nella città delle perdizioni, il nipote della Regina Elisabetta II, fratello "scapestrato" di William, se la spassa in bermuda a fiori, occhiali da sole e cappello di paglia. Quasi in incognito.

foto Da video

Una vacanza per rilassarsi, dopo le fatiche olimpioniche, in qualità di rappresentante reale, e per fare nuove conoscenza, specialmente femminili. Al fascino delle sexy signorine in bikini che popolano il party Wet Republic, organizzato al MGM Grand Hotel di Las Vegas per soli vip, infatti, il principino, 27 anni, non sa resistere. In fondo il suo stato è ancora di single e quindi la caccia è aperta.



La sua condizione "reale" poi gli è sicuramente utile per attirare intorno a sé uno sciame di bellezze, che gli ronzano intorno cercando di farsi notare. Un ottimo partito che fa gola a molte. Almeno a quello che lo hanno riconosciuto, visto che il suo look informale, come mostrano gli scatti persi dal video girato dall'emittente Extra, lo ha reso quasi irriconoscibile ai più. Lui non si fa cruccio e insegue una bella biondina...