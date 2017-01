Nadia Lanfranconi, nuova fiamma di Mel

Una musicista comasca fa battere il cuore di Gibson

21/8/2012

Cantante, attrice, modella e persino pittrice, ma soprattutto italiana. Si chiama Nadia Lanfranconi è di origine comasca ma vive a Los Angeles e, stando all'americano TMZ, sarebbe la nuova fiamma di Mel Gibson.

foto Olycom

Archiviata la "brutta storia con la sua ex Oksana Grigorieva, musicista e cantante russa, che lo ha denunciato per maltrattamenti, adesso Mel è pronto per un nuovo amore. Alla George Clooney. In comune con il divo hollywoodiano la nuova love story di Gibson ha una location, Como, da cui proviene Nadia e dove George possiede una villa e il marchio made in Italy della fidanzata.



Con la Lanfranconi, stando a quanto riferito da TMZ, l'attore americano sarebbe stato visto parecchie volte negli ultimi mesi, anche se fonti non ufficiali negano che ci sia una vera relazione tra i due. Anche senza conferme ufficiali però da parte dell’attore americano, che tra i due ci sia del feeling pare ormai innegabile. Insieme Nadia e Mel ci stanno parecchio, e a inizio mese sono stati avvistati a mangiare sushi in un ristorante di Los Angeles. Qui lei vive dal 2007, ci è venuta per provare la svolta americana alla sua carriera di musicista. Lavora qua e là, ha una bellissima voce e a tempo perso fa anche la modella. Con Mel forse potrebbe arrivare la vera svolta della sua vita.