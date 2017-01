Fioretti, al mare con le Winx torna bambina

Curve mozzafiato per l'ex gieffina

21/8/2012

Proseguono a gonfie vele le vacanze di Francesca Fioretti, l'ex gieffina dalle forme conturbanti. Tra Ischia e Napoli mostra la sua bellezza, di giorno indossando micro bikini e di sera con svolazzanti abiti leggeri. Si lascia fotografare come una sirenetta mentre gioca sul materassino in acqua o nuota verso la barca. Seno prorompente e lato B scultoreo ammaliano i bagnanti.

foto Facebook

Sul suo Twitter scrive: “... mi sa che affondo”. E mostra la sua immagine mentre, a cavalcioni sul materassino delle Winx, gioca in mare. Un costume fluo copre appena il suo generoso décolleté, mentre lo slip sgambato lascia scoperto il sedere.



Al suo fianco non c'è Bobo Vieri con il quale si è divertita a Formentera, ma poco importa perché sorride, è serena e si diverte. Un tuffo in acqua con un costumino "tempestato" di peperoncini ed ecco che riemergono viso e il suo lato B assolutamente perfetto. Un vero spettacolo.



Di sera sfoggia abitini estivi, lunghi e corti. Rossetto rosa e tanta classe. La notte napoletana è tutta sua.