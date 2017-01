Francesca Cipriani, "incontenibile" in campo

L'ex gieffina al Torneo di Beach Tennis supervip

21/8/2012

Prosperosa, giunonica ma non proprio ginnica, e molto sexy. Francesca Cipriani è stata tra le protagoniste del Beach Tennis supervip Tour 2012, torneo di tennis da spiaggia, organizzato da Made Eventi di Ferrara, che ha fatto tappa al Lido Estensi. L'ex gieffina maggiorata ha giocato nientemeno che contro il sindaco di Comacchio.

foto Facebook

Una partita all'insegna del divertimento con tanto di "incidente" sul campo. Il sindaco infatti è letteralmente caduto sulla sua compagna di gioco, una prorompente Francesca, che si è rialzata con nonchalance e ha ripreso a giocare. Una morbida e piacevole caduta!



La bella e simpatica ex gieffina è stata sicuramente una delle partecipanti più "ammirate"... e non per la tecnica di gioco. Il suo incontenibile décolleté e le sue forme burrose sono state come sempre il suo biglietto da visita vincente.