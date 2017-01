Altro che crisi di coppia estiva!

Brumotti-Palmas, Belen-De Martino, Nargi-Matri e gli altri duetti hot dell'estate

21/8/2012

L'estate 2012? Bollente e di coppia. Baci appassionati e acrobazie hot tra le onde e sulle spiagge dei vip per i piccioncini dello showbiz italiano. Da Federica Nargi con il suo Alessandro Matri a Aida Yespica fresca di nozze passando per Elisabetta Canalis e Steve-O, ecco le più belle coppie dell'estate.

foto Twitter

Le due ex veline Federica Nargi e Costanza Caracciolo dissipano ogni nube di crisi nei loro rapporti di coppia e postano sui loro profili Twitter due scatti inequivocabili mentre baciano i rispettivi fidanzati Alessandro Matri e Alessandro Fogacci. Caterina Balivo è felice con il suo Guido Maria Brera al quale ha appena dato in dono un bimbo e condivide su Twitter la sua gioia di neo-mamma.



E poi Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, più innamorati che mai a Miami, Elisabetta Canalis e Steve-O un amore ritrovato e gli "avvinghiati" come Vittorio Brumotti e Giorgia Palmas, coppia rivelazione dell'estate e Maddalena Corvaglia con Steve Burns, Aida Yespica e il neo-marito Leonardo Gonzales e su tutti Belen e Stefano De Martino, i più chiacchierati dell'anno. Quale coppia preferite?