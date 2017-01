Paola Ferrari: "Non sono rifatta"

Su Twitter le foto che lo provano

20/8/2012

"Ecco com'ero a 20 anni. Dedicato a chi dice che sono rifatta", Paola Ferrari scende in campo a difesa della sua autenticità e posta sul suo account Twitter due foto, una di vent'anni fa e una di adesso: "Foto di 2 giorni fa ! Tanta differenza ?". Ai suoi followers l'ardua sentenza.

foto Twitter

La giornalista Rai aveva di recente accusato l'intera piattaforma Twitter e minacciato una querela proprio per le allusioni pesanti ai suoi "ritocchini" che erano stati diffusi online. Eccola ora in prima linea proprio su Twitter. Inversione di rotta con tanto di prove fotografiche. La Ferrari infatti posta una serie di scatti in cui compare struccata e senza le fatidiche luci da studio, che mascherano i difetti.



Eccola con un'amica: "Io e la mia amica Tessie struccate foto con telefonino a Miami 2 mesi fa! Basta dire cavolate", e poi in barca: "Io in barca ... Senza luci.... Basta stronzate!". Insomma la bella giornalista, 52 anni, ha deciso di giocare tutte le sue carte pur di provare la sua "naturalità": "Ah ah! Io sono originale al 100% mia cara! Se vuoi ti twitto una foto di quando avevo la tua bella età!" risponde al vetriolo ad una follower un po' critica...Con una difesa così accesa è difficile non crederle!