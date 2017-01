Federica, staffetta a Jesolo

La Pellegrini gioca e scherza con le amiche di vasca

20/8/2012

Dalla vasca alla spiaggia di Jesolo per dimenticare i flop londinesi. Ma non le amiche di staffetta. Dopo le fatiche olimpiche un'avvenente Federica Pellegrini gioca e si diverte con le sue compagne di vasca, tra simulazione di lotta e beach volley. Intanto l'ex compagna di staffetta Alice Carpanese l'accusa via Facebook.

foto Olycom

Sulla spiaggia della sua Jesolo la sexy nuotatrice sfoggia tutta la sua avvenenza in bikini mentre gioca a beach volley e si rotola nella sabbia con le amiche, mostrando i suoi tatuaggi vistosi. Amiche che poi in realtà sono Alice Mizzau, Alice Nesti e Diletta Carli, compagne in vasca della sfortunata staffetta 4x200 stile libero ma anche compagne di gioco e divertimento, adesso che le Olimpiadi sono solo un ricordo, nemmeno tanto bello. E a macchiare ancora di più il ricordo ci si mette anche Alice Carpanese, ex collega di staffetta della Pellegrini a Pechino 2008 e ai mondiali di Roma 2009.



Con lei non è mai corso buon sangue e ora l'affronto è arrivato via Facebook. La Carpanese le scrive dal suo profilo accusandola di "bassezza morale e arroganza, alterigia e grottesco comportamento a Londra". La Pellegini che non ha un profilo Facebook né Twitter le risponde a tono attraverso la pagina Facebook di Alice Nesti: "Continua a fare i tuoi esercizi con i bomboli", le scrive e aggiunge. "Alla prima gara ti assicuro che non farò finta di niente". Insomma i veleni che già si erano sparsi nelle vasche e negli spogliatoi londinesi hanno contaminato anche il dopo Olimpiadi. E i toni non sono dei più eleganti. Federica, lasciato a casa il suo Filippo Magnini, cerca l'antidoto nel divertimento e nel gioco. Già sta pensando ad altro, al suo reality forse, e così eccola ostentare le sue forme toniche, le sue lunghe gambe, come una showgirl, paparazzata in bikini alla fiera delle vanità di quest'estate bollente.