Alemanno e Canalis a cena insieme

Il sindaco di Roma a Los Angeles per visita ufficiale

20/8/2012

Gianni Alemanno dispensa sorrisi ai presenti. Elisabetta Canalis, con un look particolarmente sobrio, è a pochi passi da lui. E' piuttosto inusuale vederli insieme. Ma il mistero è subito svelato. Una cena di gala organizzata a Beverly Hills da Martha De Laurentiis in onore del sindaco di Roma è stata condivisa con alcuni ospiti vip, tra cui l'ex velina sarda, Clarissa Burt e Jo Champa.

foto Olycom

A Los Angeles per una sera si è respirato profumo d'Italia. Tutto merito della vedova di Dino De Laurentiis che ha accolto a braccia aperte Alemanno, Oltreoceano per una visita ufficiale. Luci soffuse, clima elegante e grandi tavoli rotondi per lunghe e piacevoli chiacchierate. Tra i presenti c'è anche Elisabetta. Per lei trucco impercettibile, una magliettina piuttosto accollata bianca abbinata a pantaloni e golfino nero largo che copre le sue conturbanti forme.



Del compagno Steve-O nessuna traccia. Ma lei, se la cava benissimo anche senza. Parla con il suo vicino, ride e si sente a suo agio. Anche Alemanno si intrattiene piacevolmente con Jo Champa, bella ed elegante in un abito blu e bianco.



Concluso il gala Elisabetta torna alla sua solita vita hollywoodiana. Con un paio di pantaloni larghi, una canottiera bianca e infradito si concede una colazione in compagnia di amici. Sempre in forma, appare felice e di buon umore: smanetta sul telefonino, ride e si gusta un fresco frullato. Il look cambia, ma lei resta sempre la stessa. In ogni occasione.