Single al mare, tra notti infuocate e presunti flirt

Estate senza amore per Guendalina Canessa e l'amica Diavolita

20/8/2012

ella del 2012 per loro è un'estate da ricordare, se non altro per averla trascorsa da single. E' il caso di Guendalina Canessa, il cui matrimonio è recentemente naufragato, dell'amica Melita Toniolo, fidanzata fino all'inizio di luglio, Laura Barriales, a tutto gas senza Gibernau, Rosy Dilettuso, Roberta Giarrusso e Cecilia Capriotti.

foto Twitter

Sono belle da far invidia, ma al loro fianco non c'è nessun uomo. E in questa estate bollente hanno deciso di divertirsi al mare, in compagnia di amici, trascorrendo notti brave e concedendosi qualche flirt, vero o presunto. Anche perché non sono i pretendenti che mancano.



Dalle spiagge italiane alla più gettonata Formentera fanno avere loro notizie tramite Twitter, con tanto di foto. Così, in bikini fucsia si lascia immortalare la Canessa, da poco tornata single dopo aver rotto con il marito Daniele Interrante. Il bacio tra l'ex gieffina e Alessio Lo Passo, ex tronista, non è stato nulla di serio. Poi le vacanze alle Baleari con l'amica Melita per consolarsi a vicenda. Sì, perché anche la Toniolo, innamoratissima del suo Antonio, è ritornata sola i primi di luglio.



Laura Barriales, conclusa la storia con l'ex campione delle due ruote, Sete Gibernau, ha girato un lungo e in largo la nostra penisola. Si è scatenata in discoteca, ha trascorso un po' di tempo con le amiche e, di passaggio a Milano, ha fatto una puntatina allo stadio per il Trofeo Berlusconi.



Totalmente itineranti sono le vacanze di Rosy Dilettuso che saltando da uno yacht all'altro si è fatta il giro di quasi tutto il Mediterraneo. Tra topless e copricostume sexy non è riuscita a “catturare” nessun uomo. Anche Cecilia Capriotti, dopo Philipp Plein, ha preferito trascorrere le sue vacanze in compagnia delle sue amiche del cuore, Claudia Galanti e Raffaella Zardo, anch'essa single.



L'attrice Roberta Giarrusso, pizzicata a inizio estate con un ragazzo in spiaggia, a Vero dichiara di essere single, anche se non sono mancati dei flirt. E confessa: “quando arriva il principe azzurro voglio prima capire alcune cosine...”.