Valeria sfoggia la sua forma ritrovata

La Marini sexy in bikini

20/8/2012

I rumors sul suo presunto prossimo matrimonio le hanno fatto bene perché Valeria Marini è in splendida forma. In bikini, rosa a pailettes, presumibilmente della linea che lei stessa produce, la soubrette, 45 anni, sfoggia le sue curve nel mare di Formentera. Con lei il fidanzato Giovanni Cottone.

foto Olycom

In attesa di sposare l'imprenditore palermitano, evento che si dovrebbe verificare molto presto, dopo quasi quattro anni di fidanzamento, la giunonica ex concorrente de L'Isola dei famosi, deve essersi messa a dieta. La sua forma infatti è tornata perfetta. Sexy e sensuale la showgirl non perde occasione per mettersi in mostra.



Qualche inestetismo certo è rimasto, un po' di cellulite sul bel lato B e dei brufoletti fastidiosi sulle gambe. Nulla che possa demoralizzare la bionda diva, che orgogliosa della linea ritrovata si pavoneggia alle Baleari con il fidanzato e alcuni amici.