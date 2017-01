Giuliana De Sio in topless

Décolleté da dieci e lode per un'audace 50enne

17/8/2012

Specchio delle mie brame di chi è il topless più audace dell'estate? E' quello di Giuliana De Sio. L'attrice, 55 anni, in vacanza a Fregene, non vuole segni nella sua abbronzatura e si toglie il pezzo sopra del bikini per prendere il sole in tutta libertà, sfoggiando un décolleté di tutto rispetto.

foto Olycom

Al giro di boa dei 55 anni la De Sio appare in splendida forma. Con uno specchio controlla il grado di abbronzatura e si sistema, sfoggiando un topless davvero invidiabile. La bella attrice sembra essersi completamente rimessa, dopo la brutta esperienza dello scorso inverno. Giuliana infatti è stata quasi sul punto di morire per alcune complicazioni dopo una pleurite con doppia polmonite. Ricoverata in ospedale per quasi un mese ha dovuto rinunciare allo spettacolo teatrale "La lampadina galleggiante" di Woody Allen in cui lei era impegnata nel ruolo di protagonista.



Un colpo dopo l'altro perché i produttori hanno deciso di sostituirla invece che rimandare il debutto. Grande amarezza e delusione da parte della De Sio, che sembra ancora dipinta sul suo volto, cupo e serio. Presto però tornerà sul palco e intanto si prende una pausa relax sotto il sole sfoggiando forme mozzafiato e un topless da dieci e lode.