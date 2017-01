Belen: "Io e Stefano mai stati così innamorati"

La showgirl racconta a "Il Giornale" il suo agosto milanese

17/8/2012

"Che colpa ne ho se mi sono innamorata", Belen insiste e dissipa ogni dubbio su una possibile crisi tra lei e Stefano De Martino e a "Il Giornale" racconta il suo agosto milanese: "Mi piace la città d'agosto, mi affascina, c'è silenzio, si esce la sera, c'è vita... in più c'è Stefano”.

foto Facebook

Dopo un mese passato a Formentera quindi la bella showgirl argentina è tornata a Milano e con il suo Stefano si gode la città vuota e rilassata. "Lui è sempre con me e dove vado io". Con lui Belen convive ormai da qualche mese: "E' il mio ragazzo. Altrimenti non ci starei un attimo di più, io non sto con qualcuno giusto per passare il tempo, sto bene anche da sola”. E aggiunge: “Che colpa ne ho se mi sono innamorata? Mica si va a comando, questo sì, quello no. Il fatto è che non faccio niente per calcolo, come detto, vivo e basta, mi giudicano, male, magari, pazienza, io rimango tranquilla”.



In quanto alle polemiche e alle critiche che le sono state rivolte dalla rottura con Corona e dalla "farfallina" in poi non ha dubbi: “È la solita storia, io, lo dico sempre a Stefano, sono ormai un punching ball, il sacco su cui fare a pugni durante gli allenamenti di boxe. Mi tirano sempre dentro, ma io non credo di essere mai stata volgare anche se con una scollatura o uno spacco, la volgarità non fa parte della mia persona, o almeno credo”.