David Beckham diventa una statua

Su Facebook mette le foto della nuova campagna pubblicitaria di H&M

17/8/2012

E' uno degli uomini più desiderati al mondo. Premuroso padre di famiglia dal fisico scultoreo e formidabile imprenditore... di se stesso. Testimonial della linea di biancheria intima da lui disegnata di H&M, è diventato una statua alta circa 3 metri. Nelle piazze principali di San Francisco, New York e Los Angeles è possibile vedere queste vere opere d'arte in argento. Lui, praticamente nudo, indossa solo un paio di boxer ed è sexy. Molto.

foto LaPresse



Una trovata originale per fare un po' di pubblicità al noto marchio di abbigliamento per il quale il calciatore si è trasformato in stilista, giusto per seguire le orme della moglie Victoria. Ma in questo caso David si occupa solo di biancheria intima e mentre la notizia delle sue statue fa il giro del mondo, non a caso, lui ha già posato per la nuova campagna di David Beckham Bodywear per H & M.

Baffi, pizzetto, muscoli e tatuaggio in bella vista. A coprirlo dei boxer bianchi con bottoncini e una canottiera. Sul suo profilo Facebook, postando alcune delle sue immagini, chiede ai fan se la nuova linea è di loro gradimento. Le risposte non si fanno attendere e sono tutte positive.



Intanto, nelle tre città americane, c'è la fila per fare le foto vicino alla statua del giocatore. Mentre le donne apprezzano tanta bellezza, gli uomini si divertono a fare paragoni calandosi i pantaloni. Ma resta David l'imbattibile fuoriclasse.