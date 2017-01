Cecilia Capriotti, autoscatti hot dalle vacanze

Per la showgirl la vacanza continua, su Twitter

17/8/2012

L'estate è ancora giovane per Cecilia Capriotti, che instancabile, continua a postare autoscatti dalle sue vacanze su Twitter. Eccola a Formentera, bikini bianco e curve mozzafiato in barca. Con lei le due inseparabili amiche di sempre Raffaella Zardo e Claudia Galanti.

foto Twitter

Nella serie di nuovi scatti Cecilia si fa immortalare in partenza per le Baleari, poi posa come una modella a prua di un lussuoso yacht, super sexy in bikini, le forme conturbanti in bella mostra, poi di sera rieccola ammiccare con una scollatura mozzafiato in compagnia delle amiche.



Single da poco, dopo il breve flirt con Philipp Plein, ex di Aida Yespica, la sensuale showgirl, esibizionista e vanitosa, sa come intrigare e infiammare quest'estate già molto bollente. E chissà che tra i tanti ammiratori non ci sia anche l'uomo che le farà battere il cuore.