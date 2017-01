Elsa Fornero, in Sardegna combatte con i sassi

Pier Ferdinando Casini e Corrado Passera al mare con la famiglia

17/8/2012

Proprio nel periodo in cui gli italiani sentono maggiormente la crisi, dovendo rinunciare alle proprie vacanze, alcuni politici staccano la spina per qualche giorno per raggiungere le mete marittime più... vip. E' il caso di Pier Ferdinando Casini che si immerge nelle acque di Otranto, del ministro Elsa Fornero, volata a Porto Cervo e del ministro Corrado Passera, con la famiglia a Sabaudia.

foto Vero

Nessuno di loro ha dimenticato i propri impegni lavorativi, ma hanno comunque deciso di prendersi una piccola pausa per rigenerarsi in compagnia delle loro famiglie. Così il ministro del Lavoro Fornero, con un costume dalle tinte rosso-rosa, cerca di restare in equilibrio in una spiaggia di ciottoli in Sardegna facendosi aiutare dal marito per non scivolare. Una nuotata, un pranzo veloce sullo yacht degli amici e poi l'ultima rinfrescata in mare prima di tornare al lavoro.



Anche Il ministro dei Trasporti Corrado Passera si rilassa in famiglia. Dopo l'accurata rassegna stampa del mattino si dedica alla moglie Giovanna Salza e ai due figli più piccoli, Luce di 2 anni, e Giovanni, 6 mesi. Sulla costa laziale si concedono lunghe passeggiate e tante tenerezze. “Con Luce è iniziata la fase delle favole - racconta Passera a Oggi - con Sofia e Luigi (i figli più grandi avuti da un precedente matrimonio, ndr) era stata bellissima e di comunicazione profonda”.



Infine Pier Ferdinando Casini, leader dell'Udc si gode lunghi bagni nel Salento con i due figli, Caterina e Francesco, e la compagna. Ride, scherza e gioca senza sosta con il più piccolo, che quest'estate si è liberato degli ingombranti braccioli e si diverte con una piccola tavola da surf. Azzurra Caltagirone, in ottima forma, osserva felice i suoi uomini insieme.