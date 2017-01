Kim Kardashian gioca con le sue curve

Sexy, mostra décolleté e lato B da urlo

16/8/2012

Fiorellini rosa tra i capelli e un costume Anni Cinquanta. Kim Kardashian, dalle curve da capogiro, non smette mai di stupire con i suoi look originali. Questa volta sfoggia un bikini dalla fantasia floreale che mette in evidenza il suo prosperoso décolleté e copre con una culotte il suo ben tornito lato B. Una mise che la rende ancora più sexy di quanto già non lo sia.

foto Twitter

Sembra nata per posare davanti all'obiettivo, lei che ama farsi immortalare ad ogni cambio d'abito. Poi su Twitter aggiorna scrupolosamente i suoi fan con immagini e pose conturbanti. Bastano pochi fiorellini messi tra i lunghi capelli per completare l'opera, il resto come al solito lo fanno le sue forme che ostenta con grande sicurezza. E se nella foto da pin up Anni 50 non mostra il suo sedere a mandolino, recupera subito con un primo piano del lato B coperto da un elegante costume intero nero. Perché lei non lascia nulla al caso.