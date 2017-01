Elisabetta, rieccola accanto al suo Steve-O

Primo red carpet da fidanzati

16/8/2012

Rieccola, sorridente ed elegantemente sexy su un red carpet, come ai "bei" tempi di Clooney. Elisabetta Canalis è riapparsa accanto al suo da poco "riacciuffato" fidanzato, l'attore e folle protagonista di "Jackass" Steve-O alla premiere di "Hit and Run" a Los Angeles.

foto Olycom

L'ex velina, che da pochi mesi è tornata insieme a Steven Gilchrist Glover, in arte Steve-O, sembra felice e innamorata. Accanto al fidanzato sorride soddisfatta e su una foto postata su Twitter scrive: "With my little piece of cake waiting for the movie to start", con il mio piccolo pezzo di torta aspettando che il film inizi...



Una "sdolcinatezza" che sottolinea come la bella showgirl sarda, ormai americanizzata, sia davvero cotta del suo stravagante stuntman, diventato famoso nella trasmissione di MTV, "Jackass", dove si esibisce in imprese memorabili, che prevedono tra le altre tatuarsi la sua faccia sulla schiena o pinzarsi lo scroto alla gamba o i glutei insieme. . Del resto lei lo ha sempre ribadito e ripetuto dopo la rottura: a lei quel pazzo fidanzato mancava. E ha fatto di tutto per riaverlo. Con un lieto fine, per ora almeno.