Fabio prende il Volo con la bella islandese

Compiuti i 40 anni si dice pronto per diventare padre

16/8/2012

Si sorridono, si sfiorano e si scambiano sguardi di complicità. Fabio Volo, conclusa la fase del "trombamiche", termine da lui coniato, sembra stia facendo proprio sul serio con la bella islandesina con la quale si gode un po' di relax a Porto Cesareo. I due stanno insieme da qualche mese e proprio di recente, compiuti i 40 anni, il presentatore ha confidato di avere voglia di paternità.

foto Visto

Slip rossi e occhiali da sole gialli per lui. Lei bikini nero e capelli raccolti. Così Fabio e la sua compagna sono stati pizzicati da Visto in una spiaggia libera nel Salento. Di lei si sa ben poco se non la provenienza e che vive a New York. Perché Fabio, scapolo incallito, non ama raccontare troppo della sua vita privata e delle sue conquiste, anche se non ha mai negato di amare le donne e di non avere ancora detto "ti amo".



Al momento non sappiamo se con la ragazza al suo fianco si sia lasciato andare, ma a giudicare dalle immagini possiamo dire che i due stanno veramente bene insieme. Lui, dal carattere non facile, sfoggia un sorriso estasiato e nemmeno la presenza dei fotografi gli fa cambiare espressione. Lei, dal fisico asciutto e dal viso dolce, lo riempie di attenzioni. E anche se non corrisponde al suo canone di bellezza, visto che Volo si dice innamorato da una vita di Monica Bellucci, sembra che tra la compicità sia molta. Che sia lei la donna giusta con cui metter su famiglia?