Ferragosto hot per Cristina Parodi

Topless per l'ex mezzobusto del Tg5 e Samantha De Grenet

16/8/2012

Ferragosto hot per le star dello showbiz che in spiaggia omaggiano i bagnanti con dei topless degni di nota. E' il caso di Samantha De Grenet che a Formentera mostra un décolleté tonico e formoso. Così come la giornalista Cristina Parodi che a mollo in acqua si abbassa il pezzo di sopra del costume lasciando scoperto il seno. Anche Brigitta Boccoli e Stefania Orlando preferiscono godersi il sole in assoluta libertà.

foto Novella 2000

Superati i 40 anni hanno preso coscienza della loro sensualità, tanto da non provare imbarazzo nel mettere in mostra il proprio fisico. Samantha De Grenet, alle Baleari, in assenza del fidanzato, si rilassa in una spiaggia di nudisti. Senza vergogna si slaccia il reggiseno e se lo riposiziona meglio, lasciando scoperte le sue grazie, abbondanti e ben tornite. Un vero spettacolo della natura.



Nel Golfo di Marinella, in Sardegna, la Parodi si tuffa in acqua con la figlia e quando riemerge il pezzo di sopra non c'è più. Non è la prima volta che vediamo l'ex mezzobusto del Tg5 in topless ed è sempre un bello spettacolo. Così come Brigitta Boccoli, che a maggio a Fregene ha mostrato il primo topless dell'estate. Ora, a Milano Marittima con il marito, replica con successo. Le sue forme perfette sembrano quelle di una ragazzina.



Anche Stefania Orlando, sulla costa laziale, si spalma la crema sul seno per non scottarsi. Con un fisico asciutto e un décolleté minuto si gode il sole sul lettino lasciandosi ammirare.