Arisa, dimagrita e super sexy

La cantante in bikini svela un quasi topless

14/8/2012

E' dimagrita di diversi chili, ha detto addio al fidanzato storico e ha ritrovato l'amore con Lorenzo. Arisa è una donna nuova e si vede. In Sardegna a San Teodoro, per un po' di relax la cantante svela il suo inedito lato sexy. In splendida forma eccola, negli scatti di Diva e Donna, con un bikini malizioso dal quale sfugge un prosperoso décolleté...

foto Diva e Donna

Capelli ricci e corti e bikini. Seduta in spiaggia Arisa si dedica alla tintarella ed è alle prese con un reggiseno birichino che la lascia in topless per un po'. Forma splendida per la dark lady di Sanremo, che racconta di aver perso parecchi chili: "Prima pesavo 72 chili e mangiavo solo pasta, pane e pizza...".



Poi la metamorfosi, più o meno in concomitanza con l'ultima partecipazione a Sanremo. "Mi vedevo brutta, grassa... Ho iniziato a tagliarmi i capelli, sempre più corti, a dimagrire". E così eccola adesso, una nuova Arisa. Anche il sesso ne ha risentito dice la cantante: "Ora faccio spesso l'amore... non ho più bisogno della dieta". E con Lorenzo, il suo nuovo fidanzato ha cominciato una nuova bellissima vita.